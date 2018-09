Calcio, Serie B: il Tar del Lazio torna sui suoi passi, inammissibili i ricorsi sul format. Campionato a 19 squadre

Ha dell’incredibile quanto sta succedendo nel caso Serie B. Il Tar del Lazio ha smentito se stesso e ha sospeso il decreto di sospensione che lo stesso tribunale, in identica sezione ma con diverso presidente, aveva emesso sabato scorso. Il decreto firmato da Germana Panzironi rende nuovamente esecutivi i provvedimenti presi l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni (cioè vengono ritenuti inammissibili i ricorsi sul format della Serie B).

Dunque le nuove udienze fissate per venerdì e lunedì non hanno più motivo di celebrarsi. Ora si va avanti con una Serie B a 19 squadre, almeno per ora. La vicenda è sempre più paradossale.