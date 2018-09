Biglietti Milan-Atalanta: come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A

Domenica 23 settembre, alle ore 18.00, andrà in scena una delle partite più equilibrate ed interessanti della quinta giornata del massimo campionato di calcio italiano, Milan-Atalanta. Le due compagini scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano dopo un periodo abbastanza negativo per entrambe, quindi la voglia di rivalsa renderà l’incontro molto intenso e ricco di intensità dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Il Milan guidato da Gennaro Gattuso ha totalizzato quattro punti in tre partite ed è reduce dal brutto pareggio di Cagliari (1-1) in cui il risultato poteva essere ben peggiore. L’allenatore calabrese ha ammesso che i suoi giocatori hanno offerto la peggior prestazione difensiva della sua gestione, perciò caricherà la squadra al massimo per reagire di fronte al pubblico di casa. “L’Atalanta dei miracoli” di Gian Piero Gasperini rischia di aver spezzato l’incantesimo delle ultime due stagioni a Copenaghen, in occasione della sfida di ritorno del play-off di Europa League. I bergamaschi avevano mostrato un grandissimo calcio sino a quella sfida, terminata nel modo peggiore con un’amarissima sconfitta ai rigori, ma dopo sono piombati in una spirale negativa da cui non sono ancora riusciti a liberarsi. La partita di domenica può servire a stimolare i nerazzurri per riprendere a macinare punti e per tornare a far divertire i propri tifosi e tutti gli appassionati di calcio italiani che hanno apprezzato il lavoro svolto da società e allenatore in queste stagioni.

Foto: Fabrizio Andrea Bertani/ Shutterstock.com