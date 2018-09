Calcio, Serie A 2018-2019: Milan-Atalanta 2-2, pareggio pirotecnico a San Siro, Rigoni salva gli orobici al 91′

A San Siro Milan-Atalanta, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, termina 2-2. Un pareggio pirotecnico a San Siro con i padroni di casa passati due volte in vantaggio grazie a Gonzalo Higuain al 2′ e a Giacomo Bonaventura al 61′. Orobici capaci di recuperare in entrambe le circostanze prima con il Papu Gomez al 54′ e poi con Emiliano Rigoni al 91′. Un risultato che vede le due compagini salire a cinque punti in graduatoria con i milanesi che debbono recuperare il match interno contro il Genoa (31 ottobre), dopo il rinvio per la tragedia del Ponte Morandi.

Nella prima frazione di gioco veder manovrare i rossoneri è un gran piacere. Anche per via di una formazione bergamasca non così aggressiva in fase di pressing, i padroni di casa dettano i tempi della manovra con estrema efficacia ed è l’estro di Suso ad innescare Higuain al 2′, bravissimo a girare al volo con il destro verso la porta atalantina e a siglare la rete del vantaggio. La marcatura dà fiducia ai milanisti che, spinti da una Bonaventura onnipresente, vanno vicini al raddoppio in più di un’occasione proprio con la mezzala italiana: a metà della prima frazione un colpo di testa perentorio di Jack si insacca alle spalle di Gollini ma il VAR interviene ed annulla il gol del Milan. Manca la dovuta concretezza alla squadra di Gattuso che va così al riposo sull’1-0.

Nella ripresa gli ingressi di Zapata e Rigoni danno un volto diverso alla Dea che alza il proprio baricentro e pareggia al 54′ con il Papu Gomez al termine di una splendida azione dei nerazzurri. Soffrono i rossoneri ma al 61′ è ancora Bonaventura che, imbeccato da un’invenzione di Suso sulla destra, realizza di piatto sinistro sul palo del portiere, regalando il gol del nuovo vantaggio ai padroni di casa. Sulla fascia il n.8 del Milan fa un po’ quello che vuole ed un altro cioccolatino servito, per il taglio in area di Çalhanoğlu, non si tramuta in rete di pochissimo. Match palpitante in cui entrambe le compagini giocano a viso aperto ed è Higuain a sfiorare la doppietta personale colpendo il montante della porta atalantina negli ultimi minuti. Ospiti poi vicini al pari con un destro di de Roon a colpo sicuro salvato da Rodriguez sulla linea. La marcatura è nell’aria ed è Rigoni allo scadere a ribadire in rete dopo un grande parata di Donnarumma. Il triplice fischio di Doveri pone fine ad una grande partita alla “Scala del calcio“.













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / shutterstock.com