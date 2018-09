Calcio, Serie A 2018-2019: Empoli-Milan 1-1, i rossoneri fermati da un Terracciano superbo al Castellani

Finisce 1-1 al “Castellani” di Empoli tra i toscani e il Milan, nel Monday Night della sesta giornata della Serie A 2018-2019. I rossoneri debbono accontentarsi di un pareggio non senza rimpianti per le tante occasioni non sfruttate. Compagine di Rino Gattuso che aveva sbloccato per prima il risultato con tiro di Biglia deviato da Capezzi ma poi un grave errore in fase di uscita di Romagnoli è costato il rigore al difensore rossonero, realizzato da Caputo. Ci ha pensato inoltre un Terracciano superbo a rispondere colpo su colpo agli assalti degli ospiti. E così la compagine milanese vede ancora una volta sfumare i tre punti, trovandosi malinconicamente nella parte destra della classifica (13° posto a 6 punti) proprio davanti agli empolesi (5 punti).

Nel primo tempo il match si mette subito in discesa per la compagine lombarda. Una conclusione di pregevole fattura di Biglia viene deviata da Capezzi, rendendo vano l’intervento del portiere empolese. Milan che si concede alcune pause ed è Lagumina a sfiorare il pari da posizione favorevole. Il Milan però gioca bene e costruisce tantissimo senza però la dovuta lucidità: Suso, Kessié e Bonaventura impegnano un Terracciano in versione “Benji Price”, capace di tenere in piede la partita che altrimenti avrebbe avuto per i padroni di casa un passivo peggiore.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni da una parte e dall’altra non ci sono. I rossoneri, più manovrieri, cercano di far correre a vuoto gli avversari ma per un eccesso di confidenza di Romagnoli, in fase di uscita, si origina il rigore che Caputo trasforma con precisione. Negli ultimi 20′ il Milan si catapulta in avanti ed è un Terracciano show: l’estremo difensore para qualunque cosa parta dai piedi di Suso, senza ombra di dubbio il più ispirato tra le fila milaniste. Il mancino delizioso dello spagnolo si infrange contro la saracinesca empolese e la compagine di Gattuso deve lasciare il campo con il terzo pareggio consecutivo di questo campionato.













