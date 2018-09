Calcio, Serie A 2018-2019: da domani subito in campo per il turno infrasettimanale. Big match Inter-Fiorentina

La Serie A non si ferma e riprende la sua corsa a partire da domani sera con il primo turno infrasettimanale della stagione, corrispondente alla 6a giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina alle ore 21:00. I nerazzurri vengono da due vittorie molto sofferte arrivate in zona Cesarini contro Tottenham e Sampdoria, che hanno dato tanto morale alla squadra. La classifica, però, ancora non sorride e il match di domani potrebbe essere la svolta decisiva di questo primo scorcio di stagione, soprattutto per il bomber Mauro Icardi, ancora a secco sinora. Dall’altra parte troviamo una Fiorentina in gran forma, reduce dalla vittoria per 3-0 contro la SPAL, che ha consentito ai viola di agguantare il terzo posto a quota 10 punti. Federico Chiesa è il condottiero dei toscani, i quali sognano il colpaccio in quel di Milano.

Carrellata di partite mercoledì, a cominciare dal secondo anticipo della giornata, Udinese-Lazio. Gli ospiti hanno una striscia aperta di 3 vittorie consecutive e possiedono tutti i mezzi per proseguire su questa linea. Per fare ciò, dovranno imporsi in casa degli uomini di Julio Velazquez, impresa tutt’altro che semplice, come dimostrano gli 8 punti conquistati dai friulani. Lo spettacolo prosegue con 6 partite alle 21:00. Appuntamenti sulla carta semplici per Juve, Napoli e Roma, impegnate in casa rispettivamente contro Bologna, Parma e Frosinone. I giallorossi sono in crisi nera e il presidente Pallotta ha optato per un ritiro punitivo. Avere di fronte il Frosinone può sicuramente giovare alla rinascita dei capitolini; in caso contrario Di Francesco potrebbe essere scaricato puntando tutto su Conte, attualmente senza squadra. Juve e Napoli hanno l’obbligo di non perdere punti, per proseguire al meglio la corsa scudetto (discorso a due per ora). Atalanta-Torino, Cagliari-Samp e Genoa-Chievo, che completano un mercoledì di fuoco, potrebbero essere tutte partite caratterizzate dal fattore campo, con le squadre di casa a dover fare la partita aiutate dalla spinta dei propri tifosi.

Chiudono il turno infrasettimanale i posticipi del giovedì: alle 19 SPAL-Sassuolo; due ore più tardi Empoli-Milan. Il primo match vede affrontarsi le sorprese della prima parte di campionato, ma, se la SPAL (dopo essere stata ridimensionata dalla Fiorentina) dovrebbe lottare semplicemente per la salvezza, il Sassuolo ambisce a qualcosa di più e necessita dei 3 punti sul campo dei ferraresi per continuare a sognare. Nell’incontro conclusivo troviamo l’Empoli che ha raccolto molto meno di quanto seminato e un Milan che ha perso 5 punti preziosi facendosi rimontare da situazioni di vantaggio. Due formazioni, quindi, con un gioco divertente e pronte a soddisfare il pubblico.

Per il programma completo della 6a giornata, incluso di informazioni su dove vedere le singole partite, clicca QUI.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock