Prossimo turno serie A, sesta giornata: date, programma, orari e come vedere le partite su Sky e Dazn. Si gioca da martedì a giovedì

Neanche il tempo di respirare che è subito è venuto il momento di proiettarsi alla sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. La Juventus, vittoriosa sul campo del Frosinone, va a caccia del sesto successo in altrettanti incontri affrontando il Bologna all’Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo e compagni sono lanciatissimi per inanellare altri record in questo torneo ed alcuni calciatori che, fino ad ora, hanno avuto poco spazio vogliono sfruttare l’occasione per mettersi in evidenza.

Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo il convincente successo esterno di Torino, affronta il Parma al San Paolo e non sarà una sfida da sottovalutare. I ducali sono una grande squadre e Gervinho fino ad ora è stata un’arma letale in avanti. Milan e Inter affronteranno rispettivamente Fiorentina e Empoli (trasferta) e il confronto con i viola (martedì sera) è senza dubbio il match di cartello. Per quanto concerne la Roma, in grave crisi di risultati e di gioco, ci sarà il derby laziale con il Frosinone.

Di seguito il programma completo del sesto turno con copertura televisiva e in streaming offerta da Sky Sport e da DAZN.

IL PROGRAMMA DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A

Martedì 25 settembre 2018

ore 21.00 Inter-Fiorentina SKY

Mercoledì 26 settembre 2018

ore 19.00 Udinese-Lazio SKY

ore 21.00 Atalanta-Torino SKY

ore 21.00 Cagliari-Sampdoria SKY

ore 21.00 Genoa-Chievo SKY

ore 21.00 Juventus-Bologna DAZN

ore 21.00 Napoli-Parma SKY

ore 21.00 Roma-Frosinone DAZN

Giovedì 27 settembre 2018

ore 19.00 Spal-Sassuolo SKY

ore 21.00 Empoli-Milan DAZN













