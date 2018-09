Calcio, Nations League 2018-2019, le condizioni di Luke Shaw. Il calciatore rassicura i tifosi: “Sto bene, tornerò presto”

Ieri a Wembley si sono vissuti attimi di vera paura durante la sfida tra Inghilterra e Spagna della Nations League (conclusa 2-1 per gli iberici). Dopo pochi minuti dal rientro in campo nel secondo tempo, c’è stato un brutto scontro tra Luke Shaw e Dani Carvajal. Il terzino del Manchester United ha sbattuto violentamene la testa a terra, perdendo i sensi. Lo staff medico è entrato prontamente in campo per prestare assistenza al giocatore, mentre sugli spalti c’era un clima surreale, con il pubblico che assisteva ammutolito. Il giocatore è stato quindi immobilizzato e portato fuori dal campo in barella.

Fortunatamente Shaw è tornato vigilie negli spogliatoi e ha rassicurato tutti i tifosi su Twitter: “Grazie per tutto il vostro supporto. Sto bene e sono nelle mani migliori. Sono un combattente e quindi tornerò presto”. Il giocatore è stato tenuto comunque sotto osservazione all’Ospedale nella notte a scopo precauzionale e oggi farà altri accertamenti.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼

— Luke Shaw (@LukeShaw23) September 8, 2018