Portogallo-Italia, Nations League 2019: a che ora inizia e su che canale vederla in tv? Il programma completo

Dopo il pareggio rimediato contro la Polonia, la nazionale italiana di calcio vuole riscattarsi contro il Portogallo nella seconda giornata di Nations League 2019. Lunedì 10 settembre i campioni d’Europa, privi del proprio punto di riferimento principale Cristiano Ronaldo, ospiteranno la rappresentativa del ct Roberto Mancini, in un match che si preannuncia equilibrato. I lusitani esordiscono nel nuovo format organizzato dalla UEFA, mentre gli azzurri devono cercare di scacciare i fantasmi della mancata qualificazione agli scorsi Mondiali in Russia, obiettivo non riuscito contro la selezione polacca.

Fischio d’inizio di Portogallo-Italia, match valevole per la Nations League 2019, alle ore 20.45 a Lisbona. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e in streaming su Rai Play a partire dalle ore 20.30. E’ possibile seguire la partita con noi dato che OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE:

20.45 Portogallo-Italia – Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona













luca.montanari@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com