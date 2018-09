Calcio: l’Italia Under21 cerca la vittoria contro l’Albania in amichevole per riscattare il ko in Slovacchia

Cancellare il 3-0 subito in Slovacchia e ripartite con una vittoria contro l’Albania. Questo è l’obiettivo dell’Italia Under21 di calcio, che oggi alle 18.30 alla Sardegna Arena di Cagliari affronta l’Albania in amichevole. Si tratta di un altro test di preparazione per l’Europeo di categoria che si disputerà il prossimo anno e alla quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante.

Gli azzurrini vogliono assolutamente riscattare la bruttissima prestazione contro la Slovacchia di pochi giorni fa. Forse una delle peggiori Under della gestione Di Biagio, con la squadra che ha creato davvero pochissimo in attacco (solo un palo di Orsolini ma già sul 3-0) e che ha commesso evidenti sbavature anche in difesa.

Purtroppo il tecnico nostrano ha perso Andrea Favilli, costretto a lasciare il ritiro per un infortunio muscolare, e, dunque, in mezzo all’attacco ci sarà ancora una volta Patrick Cutrone. Il bomber del Milan, che in nazionale ha un buon bottino di quattro reti in sette presenze, sarà il perno del tridente composto da Parigini e da Vido, con quest’ultimo che ha tolto una maglia da titolare a Bonazzoli.

Il CT azzurro probabilmente opterà per alcuni cambiamenti rispetto alla sfida con la Slovacchia e già in porta ci sarà Scuffet e non Audero. La difesa resta la stessa per 3/4 con Calabria e Pezzella nel ruolo di terzini e la coppia centrale formata da Mancini e Luperto, con il giocatore del Napoli che va a sostituire Romagna. A centrocampo il regista dovrebbe essere ancora Locatelli e di fianco a lui potrebbero trovare una maglia da titolare Murgia e Pessina.

Sono tre i precedenti tra Italia ed Albania a livello Under21, con due vittorie azzurre ed un pareggio in favore dei nostri colori. I successi azzurri sono arrivati nelle qualificazioni europee nel 2007, con un 4-0 casalingo ed un 1-0 fuori casa. L’ultima scontro è stata un’amichevole nel 2006, che è finita senza reti. Un risultato che l’Italia non vuole assolutamente ripetere questo pomeriggio, dove la vittoria ed una prestazione convincente sono quasi un obbligo.













Credits: Dzurek / Shutterstock