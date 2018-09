Italia-Polonia, Nations League 2019: le probabili formazioni. Mancini punta su Chiellini-Bonucci, pericoli Lewandowski e Zielinski

Venerdì 7 settembre (ore 20.45) inizierà il nuovo corso dell’Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, tornerà nuovamente in campo per fare il proprio esordio nella neonata Nations League 2019. La nostra Nazionale debutterà allo Stadio Dall’Ara di Bologna contro la Polonia: debutto importante per la compagine guidata dal CT Roberto Mancini che spera subito di fare un bel risultato di fronte al proprio pubblico per incominciare col piede giusto il cammino di rinascita e continuare a inseguire il primo posto nel girone che vale l’accesso alla Final Four del torneo organizzato dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio.

I due allenatori stanno pensando a quale formazione schierare in campo per l’inizio di questa nuova avventura. Il Mancio ha sicuramente alcune certezze ma anche qualche dubbio. Gigi Donnarumma tra i pali per prendere l’eredità di Gigi Buffon, davanti a lui i grandi veterani Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. La difesa a 4 è imprescindibile ma bisogna decidere chi giocherà sulle fasce: Zappacosta è l’indiziato per la destra, sulla sinistra dovremmo rivedere Criscito anche se l’ipotesi Emerson Palmieri non è così impossibile.

A centrocampo avremo invece diversi problemi: l’unica certezza è Jorginho, possibile un impiego accanto a lui di Benassi e Barella ma i romanisti Cristante e Pellegrini scalpitano senza dimenticarsi di Gagliardini. In attacco scelta molto ampia: centravanti candidato Mario Balotelli, si potrebbe puntare per avere due esterni come Insigne e Chiesa oppure due attaccanti più incisivi come Immobile e Zaza, da valutare Belotti che sta faticando, attenzione a Bernardeschi che sta ben facendo con la Juventus.

La Polonia punta soprattutto sui gol del napoletano Milik, su una punta come Lewandowski, su un centrocampista come Zielinski e sul portiere Szczesny. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrino; Chiesa, Balotelli, Insigne

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com