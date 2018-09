Calcio: il Tar rigetta il ricorso presentato dalla Pro Vercelli. La decisione sulla Serie B a 22 squadre è stata rinviata al Tribunale federale

Il Tar del Lazio dice no. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro le decisioni prese dal Collegio di Garanzia del Coni relativamente al format della Serie B a 19 squadre. Il collegio, composto da tre magistrati ( Germana Panzironi, Daniele Dongiovanni e Francesca Petrucciani), ha ritenuto però che sul caso: “Non risultano comunque esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva“,confermando quanto già era stato emesso in altra sede e rinviando il procedimento al “competente” Tribunale federale, primo grado della giustizia calcistica, che ha fissato l’udienza per domani.

Secondo quanto è stato dichiarato dai legali della Ternana, altra compagine coinvolta nel procedimento: “L’atto del Tribunale amministrativo non fornisce chiarimenti completi sulla competenza. Non è ancora esclusa quella del Collegio di garanzia del Coni. Attendiamo quello che accadrà nelle prossime ore” (fonte: sportmediaset). La partita dunque non è ancora chiusa ma un passaggio a 22 squadre per il campionato cadetto, a questo punto, sembra altamente improbabile.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com