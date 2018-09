Calcio, Europei 2024: la Germania ospiterà la rassegna continentale. Battuta la Turchia

Sarà la Germania ad ospitare gli Europei 2024 di calcio: lo ha appena comunicato il numero uno europeo del calcio, lo sloveno Aleksander Čeferin. La candidatura teutonica è stata preferita, nella votazione avvenuta pochi minuti fa, a quella della Turchia.

Germania che quindi bissa l’organizzazione degli Europei del 1988 che vide prevalere la forte Olanda di Marco Van Basten e di Ruud Gullit, senza considerare le due edizioni delle rassegne iridate del 1974 e del 2006, ultima delle quali sorrise ai nostri colori. Grande delusione sulla sponda turca visto che ancora una volta sul più bello non viene proclamato Paese ospitante di un grande evento calcistico. Viene in mente Euro 2016 che sorrise nel rush finale alla Francia.

Today, the @UEFA Executive Committee has voted in favour of the German bid for @UEFA EURO 2024 | #Turkey2024 congratulates @UBF_EURO2024 for their victory… https://t.co/fvPNoMhxBQ

— Turkey for Euro 2024 (@turkeyforeuro24) September 27, 2018