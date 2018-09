Calcio femminile, Serie A 2018-2019: rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19

Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, invece, tra Florentia e Juventus, programmata il 29 settembre alle ore 15, si disputerà allo Stadio Comunale “G. Del Buffa” di Figline Valdarno (FI).

Sarà poi Milan-Fiorentina Women’s FC il secondo posticipo della massima serie che godrà della vetrina televisiva di Sky Sport. Il confronto si terrà domenica 30 settembre alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Vismara di Milano. Parliamo di un vero e proprio scontro al vertice visto che entrambe le compagini hanno iniziato in maniera convincente la loro avventura nel torneo nostrano: le viola si sono imposte 6-1 contro l’Atalanta Mozzanica al “Gino Bozzi” di Firenze mentre le ragazze allenate da Carolina Morace hanno rifilato sei reti al Pink Bari in trasferta.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA – SERIE A – CALCIO FEMMINILE

Chievo Verona Valpo-Pink Bari rinviata

Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona rinviata

Roma-Tavagnacco rinviata

Florentia-Juventus 29 settembre

Atalanta Mozzanica-Sassuolo 29 settembre

Milan-Fiorentina 30 settembre (diretta tv Sky Sport alle ore 12.30)













Foto: profilo twitter Juventus