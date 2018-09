NBA 2018-2019, Marco Belinelli: “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari: “Ora sto bene, i sacrifici pagano”

Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo Gallinari indosserà la casacca dei Los Angeles Clippers.

Marco Belinelli, che torna in Texas dopo il biennio 2013-2015 con tanto di conquista dell’anello, non si tira indietro: “Mi piacerebbe essere il nuovo Ginobili ma Manu è Manu quindi mi basterebbe anche solo avvicinarmi a quello che ha fatto lui a San Antonio. Sarà diverso e sarà stranissimo entrare in quello spogliatoio e non essere seduto tra Duncan e Ginobili. Ma anche io sono diverso rispetto al 2014: sono più maturo, più consapevole di quello che dovrò fare in campo. La cosa che mi ha convinto a dire sì, oltre al contratto importante, è che San Antonio resta una squadra che pensa al titolo“.

Danilo Gallinari deve invece ritrovare la migliore forma fisica dopo una stagione problematica: “Sto bene atleticamente e mentalmente. Sono convinto che il sacrificio alla fine paghi sempre. Sento che in tanti ci danno fuori dai playoff, ma a noi non interessa: sappiamo quanto siamo forti, non ci preoccupiamo di essere indietro nelle griglie di partenza, anzi preferiamo essere sottovalutati. Abbiamo tecnica, talento, aggressività, difesa e attacco, se riusciamo a stare assieme e soprattutto se siamo tutti sani ci possiamo veramente divertire“.

(dichiarazioni da Eurosport)













Credit: Ciamillo