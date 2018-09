Calcio femminile, prima giornata Serie A 2018-2019: Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0, giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale

La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019.

Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una risposta chiara e forte quella delle Campionesse d’Italia in carica che hanno la voglia di confermarsi. Lo si è notato quest’oggi fin dal principio e le marcature poi sono state una logica conseguenza.

Formazione di Rita Guarino passata in vantaggio con la solita Barbara Bonansea che, dopo aver estasiato in Champions League contro il Brondby, ha dato il via alle danze con la prima realizzazione odierna al 4′, deviando verso la porta una conclusione mancina di Valentina Cernoia. Al 33′ poi arriva il raddoppio di Cristiana Girelli, imbeccata splendidamente dalla britannica Eniola Aluko. Sul finire della prima frazione di gioco è proprio quest’ultima a realizzare, appoggiando in rete una palla perfetta di Aleksandra Sikora.

Nella ripresa Guarino pensa all’impegno europeo di mercoledì e toglie dal campo Bonansea, inserendo un altro dei nuovi arrivi dell’estate: Lianne Sanderson. L’attaccante proveniente dal Western New York Flash non si fa pregare e al 50′ va a segno con una conclusione all’incrocio dei pali, dopo aver saltato un’avversaria. A completare il quadro ci pensa Aurora Galli, lanciata in porta da un ottimo assist di Girelli, e poi i ruoli si invertono con l’ex attaccante del Brescia a siglare la sua persona doppietta grazie alla rifinitura della centrocampista bianconera.













Foto: profilo twitter Juventus Women