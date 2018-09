Calcio femminile, prima giornata Serie A 2018-2019: goleada del Milan, cade la Roma contro il Sassuolo

Dopo l’anticipo vittorioso della Fiorentina Women’s FC contro l’Atalanta Mozzanica, altri quattro incontri si sono tenuti quest’oggi nella prima giornata di campionato di Serie A di calcio femminile.

Tanta attesa c’era per il Milan di Carolina Morace, dopo l’acquisto del titolo sportivo del Brescia da parte della società rossonera. La compagine lombarda non ha deluso le attese e si è imposta con un perentorio 6-0 in trasferta contro il Pink Bari. Daniela Sabatino al 15′, Valentina Giacinti al 28′, 40′, 61′ e all’83’ sono state le marcatrici. A completare il quadro l’autorete di Erika Santoro. Una prestazione sontuosa, come appare evidente, della Giacinti che ha così risposto presente nel primo impegno ufficiale con la nuova maglia, mandando un chiaro messaggio a Milena Bertoni (ct della Nazionale Italiana).

Cade invece la Roma contro il Sassuolo. La compagine allenata da Elisabetta Bavagnoli cede 3-2 alle padrone di casa, impostesi al “San Paolo D’Enza” di Reggio Emilia. Nei primi 45′ di gioco le neroverdi si sono portate in vantaggio con Sandy Iannella all’11’ e Claudia Ferrato al 21′. La giallarossa Annamaria Serturini riapre i giochi al 59′ ma è un autogol di Federica Di Criscio a costar caro. A niente serve la marcatura di Elisa Bartoli a 10′ dal termine.

Centra il bersaglio grosso il Tavagnaccio che vince in casa contro la neo promossa Orobica (1-0): rete di Marta Mascarello al 4′. Non va oltre il pari (2-2) il Women Hellas Verona contro la Florentia, altra compagine salita dalla Serie B. A sorpresa sono le ospiti a sbloccare il risultato con Daniela Zazzera al 23′, portandosi sul 2-0 al 41′ con Elisabetta Tona. Rimediano nella ripresa le veronesi grazie ad Eva Dessislava Dupuy (45′) e a Verona Pasini (64′), senza però trovare i tre punti. Domani il primo turno si concluderà con l’atteso posticipo alle ore 12.30 tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo.

SERIE A CALCIO FEMMINILE 2018-2019 – PRIMA GIORNATA

Venerdì 21/9 – ore 15.00

Fiorentina Women’s-Atalanta Mozzanica 6-1

Arb. Bianchini

Stadio Gino Bozzi, Firenze

Sabato 22/9 – ore 15.00

Pink Sport-Milan 0-6

Arb. Di Marco

Stadio “A.Antonucci” – Bitetto (BA)

Sassuolo-Roma 3-2

Arb. Emmanuele

Stadio “San Paolo D’Enza” – Reggio Emilia

Tavagnacco-Orobica Bergamo 1-0

Arb. Campagnolo

Stadio Comunale – Tavagnacco (UD)

Women Hellas Verona-Florentia 2-2

Arb. Croce

Stadio “Olivieri” – Verona

Domenica 23/9 – ore 12.30

Juventus-Chievo Verona Valpo (Diretta SKY Sport Serie A – 202)

Arb. Caldera

Mondo Juve – Vinovo (TO)

CLASSIFICA SERIE A

1 A.C. MILAN 3 1 2 FIORENTINA 3 1 3 SASSUOLO 3 1 4 TAVAGNACCO 3 1 5 FLORENTIA 1 1 6 HELLAS VERONA 1 1 7 CHIEVO VALPO 0 0 8 JUVENTUS F.C. 0 0 9 A.S. ROMA 0 1 10 OROBICA 0 1 11 ATALANTA M. 0 1 12 PINK BARI 0 1













Foto: pagina facebook Sassuolo