Calcio femminile: Svezia e Germania saranno le avversarie dell’Italia nelle prossime amichevoli in vista del Mondiale

Dopo aver concluso il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2019 di calcio femminile al primo posto (nonostante l’ultima sconfitta con il Belgio), le Azzurre affronteranno Svezia e Germania nelle prossime amichevoli in preparazione dell’appuntamento iridato. Questi due incontri saranno molto utili dato che entrambe le compagini avversarie hanno strappato la qualificazione per il Mondiale dopo aver chiuso in vetta ai rispettivi gironi.

L’Italia ospiterà la Svezia allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona martedì 9 ottobre alle ore 18.15, mentre la sfida con le tedesche si disputerà sabato 10 novembre (ore 16) allo Stadio ‘Bremer Brücke’ di Osnabrück (Germania). Le azzurre hanno un bilancio negativo con entrambe le avversarie: nell’ultimo precedente (risale all’Europeo dell’anno scorso) l’Italia ha perso con le tedesche per 2-1 ed ha sconfitto le scandinave 3-2.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo FB Sara Gama