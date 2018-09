Calcio femminile, il ct Milena Bertolini: “Si preannuncia una Serie A equilibrata. La vetrina televisiva favorirà la crescita del movimento”

Dopo aver conquistato con la Nazionale Italiana di calcio femminile la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia, Milena Bertolini guarda con molto interesse all’inizio del prossima Serie A che prenderà il via domani con l’anticipo tra Fiorentina ed AtalantaMozzanica.

“Sarà un campionato competitivo – le prime parole di Bertolini (fonte: FIGC) – Il più competitivo degli ultimi anni. Si stanno vedendo i frutti del lavoro della Federazione, visto che 8 squadre su 12 sono espressione di società di Serie A e Serie B maschile. Mi aspetto un torneo di buon livello, sono arrivate tante giocatrici straniere di qualità e il confronto con loro permetterà anche alle nostre giovani di crescere. L’Italia ha una base solida, formata dal gruppo che ha raggiunto la qualificazione al Mondiale, ma le porte della Nazionale sono aperte a tutte le ragazze che dimostreranno il proprio valore sul campo”.

Un campionato secondo il ct della Nazionale con tante pretendenti al titolo tricolore che potranno contrastare la Juventus, campionessa d’Italia l’anno passato: “Alla squadra che vince lo Scudetto spetta per forza di cose il ruolo di favorita, ma Fiorentina, Milan e Sassuolo hanno fatto un ottimo mercato e si giocheranno il titolo. Subito dietro vedo Roma, Chievo ed Hellas Verona. Rispetto agli ultimi anni le ‘grandi’ rischiano di perdere punti per strada”.

Per quanto riguarda i progetti di crescita del movimento, la ricetta del tecnico nostrano è quella di affidarsi ad un’attività di scouting capillare che possa permettere eventuali integrazioni nella rosa della Nazionale: “I nostri osservatori vedranno tutte le partite dei campionati di Serie A e B, con un occhio di riguardo anche al campionato Primavera. Siamo in sinergia con i Centri Federali Territoriali e ci sentiamo quotidianamente con i tecnici dei club: l’obiettivo è quello di monitorare tutte le giocatrici italiane”.

E poi sull’acquisizione dei diritti televisivi da parte di SKY, il parere di Bertolini è positivo: “La trasmissione di una partita a settimana della Serie A nonché delle semifinali e la finale di Coppa Italia è una buona notizia. L’aspetto mediatico è importantissimo per la crescita del movimento e il fatto che la RAI e SKY diano spazio e visibilità al calcio femminile non può che far bene”













Foto: Isabella Gandolfi