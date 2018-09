Italia-Belgio volley stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Reduce dall’ottimo esordio contro il Giappone, l’Italia si trasferisce a Firenze per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri saranno protagonisti stasera al Mandela Forum del capoluogo toscano. I ragazzi del CT Chicco Blengini se la vedranno contro il Belgio nella seconda partita della rassegna iridata. Un match importante e complicato, tenendo conto delle qualità dei Diavoli Rossi allenata da Andrea Anastasi che lo scorso anno ci superarono nettamente nei quarti di finale degli Europei ma erano assenti Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Belgio

ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Twitter: @Giandomatrix

Foto: Luigi Mariani LivePhotoSport