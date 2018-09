Calcio, amichevole Under 21: Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio: “Meglio rispetto all’ultima gara”

L‘Italia Under 21 di calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai.

Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la cosa migliore da salvare di questa sfida amichevole, contro un avversario dalla caratura tecnica certamente inferiore: “Portare a casa la vittoria è sempre piacevole. Io, però, guardavo il gioco. Un po’ meglio rispetto all’ultima gara, ma dobbiamo fare molto meglio“.

Non tutto però è da buttare via, anche se lo stesso CT sa bene che per essere competitivi agli Europei servirà molto di più. Intanto Di Biagio vede il bicchiere mezzo pieno: “A settembre, all’inizio della stagione, ho potuto valutare alcune cose. Speriamo di far sempre meglio. Vincere fa sempre bene“.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it