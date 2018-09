Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: inizia la seconda fase, l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie…

L’Italbasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone.

Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono state accoppiate con Lituania, Polonia ed Ungheria. Ci saranno sfide solo tra nazionali che non si sono affrontate nella prima fase, dalla quale si portano comunque dietro tutti i punti guadagnati in precedenza. Proprio per questo motivo la situazione è abbastanza favorevole per gli azzurri, che sono attualmente al secondo posto con una vittoria di vantaggio su Polonia, Olanda, Ungheria e Croazia. Praticamente già qualificata, invece, la Lituania, che è a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite.

Le due sfide con Polonia ed Ungheria di questa settimana diventano dunque subito decisive. Vincere entrambe le partite avvicinerebbe la squadra di coach Meo Sacchetti alla qualificazione, anche perchè bisogna ricordare che l’Italia ha anche il vantaggio della differenza canestri sia con l’Olanda che con la Croazia. L’obiettivo è quello di arrivare alla seconda tranche di partite con una situazione molto serena, visto che la nazionale azzurra affronterà prima in casa la Lituania e poi andrà in Polonia. Datome e compagni chiuderanno le qualificazioni con il match casalingo contro l’Ungheria e poi con la trasferta in Lituania.

Questa la situazione completa del girone

LITUANIA 6-0

ITALIA 4-2

POLONIA 3-3

OLANDA 3-3

UNGHERIA 3-3

CROAZIA 3-3

Il calendario delle partite dell’Italia

14/9 Italia-Polonia

17/9 Ungheria-Italia

29/11 Italia-Lituania

2/12 Polonia-Italia

22/02 Italia-Ungheria

25/02 Lituania-Italia













Credit: Ciamillo