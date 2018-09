Calcio, la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C, ma il Catania non ci sta

La Serie B di calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due.

Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in questa stagione dunque sarà a 59 squadre. Domattina alle 11.30 verranno composti i tre raggruppamenti e si procederà a stilare i calendari. Non si può attendere oltre, il campionato deve prendere il via anche per la terza serie italiana, nonostante ci sia il rischio di nuovi ricorsi.

In realtà un ricorso c’è già, ed è del Catania, che domani alle ore 14 verrà ascoltato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, che potrebbe capovolgere ancora una volta la situazione, dopo che in data odierna sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. La vicenda è lontana dalla conclusione.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it