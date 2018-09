Calcio, 4a giornata Serie A 2018-2019: risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo, la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino, Piatek lancia in orbita il Genoa

Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E poi, poco dopo, ha finalizzato uno splendido contropiede con un preciso mancino in diagonale che non ha lasciato scampo a Consigli. Per la star del campionato si tratta dei primi due gol “italiani”, una giornata memorabile per il calciatore più forte al mondo. Nei minuti conclusivi, però, ci sono anche la macchia dello sputo di Douglas Costa nei confronti di Di Francesco e il gol della speranza di Babacar, che ha fatto tremare i bianconeri prima del fischio finale. Se la Juventus continua a volare, i cugini del Torino si accontentano di un buon punto sul campo dell’Udinese e ringraziano Meité, abile in avvio di ripresa a rimediare al vantaggio iniziale dei friulani ad opera di De Paul. Il Genoa, infine, si è confermato molto performante tra le mura amiche e ha trovato in Piatek un bomber di razza. La sua quarta rete stagionale, infatti, si è rivelata decisiva per battere il Bologna, sempre più in crisi nella gestione Inzaghi e penultimo in classifica con un solo punto. Alle ore 18.00 sarà il turno della Lazio ad Empoli, poi alle 20.30 toccherà al Milan entrare in scena sul campo del Cagliari, mentre il posticipo di domani vedrà di fronte SPAL e Atalanta.

Di seguito, il riepilogo risultati della 4a giornata della Serie A 2018-2019:

Sabato 15 settembre

Ore 15.00: Inter-Parma 0-1

Ore 18.00: Napoli-Fiorentina 1-0

Ore 20.30: Frosinone-Sampdoria 0-5

Domenica 16 settembre

Ore 12.30: Roma-Chievo 2-2

Ore 15.00: Genoa-Bologna 1-0

Ore 15.00: Juventus-Sassuolo 2-1

Ore 15.00: Udinese-Torino 1-1

Ore 18.00: Empoli-Lazio

Ore 20.30: Cagliari-Milan

Lunedì 17 settembre

Ore 20.30: SPAL-Atalanta

CLASSIFICA

1 Juventus 12

2 Napoli 9

3 Sassuolo 7

4 Sampdoria 6*

5 Fiorentina 6*

6 SPAL 6*

7 Genoa 6*

8 Roma 5

9 Torino 5

10 Udinese 5

11 Atalanta 4*

12 Empoli 4*

13 Cagliari 4*

14 Inter 4

15 Parma 4

16 Milan 3**

17 Lazio 3*

18 Bologna 1

19 Frosinone 1

20 Chievo -1***

*una partita in meno

**due partite in meno

***3 punti di penalizzazione













