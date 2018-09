Calcio, 4a giornata Serie A 2018-2019: inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo, spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato

Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata.

Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica 16 settembre alle ore 15.00 all’Allianz Stadium. I bianconeri faranno un po’ di turnover in vista della Champions League, ma confidano che possa sbloccarsi Cristiano Ronaldo, finora a secco, per consolidare il primo posto a punteggio pieno. I neroverdi, dal canto loro, sono consapevoli che un blitz allo Stadium vale il primato in solitaria e proveranno a dar seguito al gioco spumeggiante messo in mostra nelle prime uscite con Berardi e Babacar, letteralmente scatenati in questo avvio di stagione.

La domenica calcistica sarà preceduta da tre anticipi succulenti: alle 15.00 l’Inter, reduce dal trionfale blitz a Bologna dopo un avvio deludente, accoglierà il Parma, matricola tutt’altro che arrendevole in queste prima gare; il Napoli, poi, alle ore 18.00 dovrà vedersela al San Paolo con la straordinaria Fiorentina, finora perfetta nelle prime due uscite, ma costretta subito alla prova contro gli azzurri di Ancelotti, in cerca di riscatto dopo il tonfo con la Sampdoria, che alle 20.30 affronterà in trasferta il Frosinone per confermare il momento positivo.

Nel lunch match della domenica, invece, la Roma non potrà cedere ancora il passo e alle 12.30 in casa contro il Chievo dovrà necessariamente dare la caccia ai tre punti per rilanciarsi in chiave scudetto. Completano il programma delle ore 15.00 la sfida tra Genoa e Bologna, il cui rendimento finora è stato piuttosto altalenante, e il match tra Udinese e Torino, in cui l’eventuale vincente potrebbe davvero spiccare il volo in zona Europa League.

Alle ore 18.00 la Lazio andrà ad Empoli per tentare un colpo in trasferta che darebbe ossigeno ad una classifica asfittica dopo le sconfitte con Napoli e Juventus, a cui ha fatto seguito la vittoria col Frosinone. Poi toccherà al Milan giocarsi le sue carte a Cagliari dopo aver sconfitto in extremis la Roma con un gol di Cutrone, ben imbeccato da una magia di Higuain. Lunedì 17 settembre alle ore 20.30, infine, la SPAL e l’Atalanta si giocheranno un posto al sole in un posticipo che promette spettacolo, tra due squadre che hanno costruito le proprie fortune col bel gioco e stanno entusiasmando il proprio pubblico con prestazioni ricche di emozioni.

Ecco il programma completo della 4a giornata della Serie A 2018-2019:

Sabato 15 settembre

Ore 15.00: Inter-Parma

Ore 18.00: Napoli-Fiorentina

Ore 20.30: Frosinone-Sampdoria

Domenica 16 settembre

Ore 12.30: Roma-Chievo

Ore 15.00: Genoa-Bologna

Ore 15.00: Juventus-Sassuolo

Ore 15.00: Udinese-Torino

Ore 18.00: Empoli-Lazio

Ore 20.30: Cagliari-Milan

Lunedì 17 settembre

Ore 20.30: SPAL-Atalanta













