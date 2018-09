Brøndby-Juventus, Champions League calcio femminile 2019: programma, orari e tv

E’ tempo dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile. Il 26 settembre alle ore 18.00 la Juventus Women di Rita Guarino vuol realizzare l’impresa sul campo del Brøndby, leader del campionato danese. Reduci dal 2-2 dell’andata disputata allo stadio “Silvio Piola” di Novara, le campionesse d’Italia dovranno centrare il bersaglio grosso per continuare la loro avventura europea e aspirare agli ottavi di finale.

La doppietta di Barbara Bonansea ha permesso alla Juve di rimanere a galla e di guardare alla sfida con prospettive interessanti. Certo, giocatrici come Nicoline Sørensen e Mille Gejl sono molto temibili e la partita di circa due settimane fa l’ha ampiamente dimostrato. Va da sè che le bianconere dovranno rasentare la perfezione, evitando alcuni degli errori in fase di uscita evidenziati sul rettangolo di gioco di Novara.

La sfida tra Brøndby e Juventus Women non è chiaro se avrà una diretta streaming disponibile. Tuttavia OASport metterà a disposizione l’immancabile DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un istante. Di seguito il programma:

Mercoledì 26 settembre

ore 18.00 Brøndby-Juventus Women













Foto: Lorenzo Di Cola