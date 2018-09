Boxe, i convocati dell’Italia per il raduno di Caserta. Torna Clemente Russo: nuova sfida nei pesi supermassimi?

Sono state diramate le convocazioni per il ritiro della Nazionale maschile che si svolgerà dal 13 al 16 settembre alla Scuola di Allievi Agenti di Polizia di Stato, a Caserta.

Questi i nomi dei 13 azzurri:

52 kg – Manuel Cappai (G. S. Fiamme Oro)

56 kg – Federico Emilio Serra (Boxing Club D. Mura)

56 kg – Raffaele Di Serio (G. S. Esercito)

60 kg – Francesco Maietta (G. S. Esercito)

60 kg – Francesco Iozia (Eagle)

64 kg – Paolo Di Lernia (G. S. Esercito)

69 kg – Vincenzo Arnecchia (G. S. Fiamme Oro)

69 kg – Francesco Magri (Quero)

75 kg – Salvatore Cavallaro (G. S. Fiamme Oro)

75 kg – Giovanni Sarchioto (G. S. Esercito)

81 kg – Valentino Manfredonia (Pug. De Novellis)

91 kg – Aziz Abbes Mouhiidine (G. S. Fiamme Oro)

91+ kg – Clemente Russo (G. S. Fiamme Azzurre)

Si fanno notare in particolare un paio di presenze: la prima è quella di Aziz Abbes Mouhiidine, vincitore ai Giochi del Mediterraneo e prima ancora agli Europei Under 22, il che ne fa una delle migliori speranze, se non la migliore, per il futuro del pugilato italiano. La seconda è quella di Clemente Russo, che torna a combattere nei pesi supermassimi dopo averlo già fatto, con risultati onorevoli, nelle World Series: potrebbe non essere un’utopia vederlo chiudere la carriera in questa categoria di peso. C’è anche l’altro oro del Mediterraneo Raffaele Di Serio, al pari di svariati atleti che hanno fatto parte delle manifestazioni europee o mondiali svoltesi di recente.

Assieme ai pugili, ci saranno anche i tecnici Gianfranco Rosi, Gianmaria Morelli e Giuseppe Foglia.













federico.rossini@oasport.it

Foto: pagina Facebook WSB-Clemente Russo