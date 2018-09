Biglietti Sampdoria-Inter: come acquistare gli ultimi tagliandi per la quinta giornata di Serie A

Sabato 22 settembre alle ore 20.30 scenderanno in campo Sampdoria e Inter allo stadio “Luigi Ferraris” per l’anticipo serale della quinta giornata della Serie A 2018-2019. Si prospetta una sfida molto interessante considerando il fantastico stato di forma dei blucerchiati, reduci da due vittorie consecutive con uno score di 8 gol fatti e zero subiti, e l’onda positiva e di entusiasmo che ha inondato i nerazzurri dopo la clamorosa rimonta con cui hanno sconfitto il Tottenham nell’esordio in Champions League per 2-1.

In campionato i padroni di casa della Samp hanno collezionato due vittorie ed una sconfitta e si trovano in quinta posizione in classifica con 6 punti (con una partita in meno rispetto alle altre). L’Inter invece è partita malissimo ed ha raccolto diverse figuracce, in particolare in occasione della sconfitta casalinga con il Parma per 0-1. I nerazzurri hanno totalizzato 4 punti in altrettanti incontri ed ora occupano una modesta 15ma posizione a pari punti con Milan, Atalanta, Empoli e Parma.

