Biglietti Juventus-Napoli: come acquistare i tickets per il big match della settima giornata

Quasi terminata l’attesa. Passato il turno infrasettimanale, ci si lancia diretti verso la settima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio, una delle più attese di questo inizio di stagione. All’Allianz Stadium di Torino va infatti in scena il big match, la sfida dell’anno: la Juventus campione d’Italia in carica attende il Napoli, la grande rivale della passata annata e, molto probabilmente, anche di questo campionato. L’incontro è in programma sabato 29 settembre nell’insolito orario delle 18.

Confronto diretto tra Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti, due dei più forti allenatori italiani del nuovo millennio. I bianconeri sono in vetta alla classifica a punteggio pieno, i partenopei vanno a caccia di un altro scalpo come quello arrivato pochi mesi fa con la rete di Koulibaly (che non ha impedito però ai piemontesi di portarsi a casa il titolo). L’attesa è ovviamente tanta anche per vedere in campo Cristiano Ronaldo.

Volete vedere Juventus-Napoli direttamente all’Allianz Stadium? Volete gustarvi le gesta dei vostri campioni preferiti a pochi metri di distanza dal rettangolo di gioco? Volete tifare sugli spalti e sostenere la vostra squadra del cuore in una partita fondamentale per il prosieguo della stagione? Allora affrettatevi a comprare i biglietti per Juventus-Napoli, big match della settima giornata della Serie A 2018-2019: sulla piattaforma viagogo.it sono a disposizione gli ultimi tagliandi a prezzi convenienti e vantaggiosi, delle offerte imperdibili per accaparrarsi gli ultimi tagliandi e guardare dal vivo Juventus-Napoli.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com