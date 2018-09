Biathlon: squadra A ed Elite sul ghiaccio di Ramsau, rientra anche Alexia Runggaldier

Si avvicina l’inverno e per la nazionale azzurra di biathlon è arrivato il momento di confrontarsi con la neve naturale. Infatti la squadra A è stata convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz da giovedì 27 settembre a domenica 7 ottobre per il raduno che si terrà nella località austriaca di Ramsau (Austria) per il primo contatto sulla neve sul ghiacciaio di Dachstein. Saranno presenti Nicole Gontier, Alexia Runggaldier (al rientro dopo aver saltato i campionati italiani estivi), Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini, accompagnati dai tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi. Nel weekend si allargherà il raduno anche per il quartetto élite con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi seguiti da Andreas Zingerle e Andrea Zattoni.

A Bionaz, in Val d’Aosta, si ritrovano invece da giovedì 27 settembre a mercoledì 3 ottobre i ragazzi del team juniores/giovani con Peter Tumler, Kevin Kontel, Cedric Christille, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi e Sara Cesco Fabbro, con gli allenatori Mirco Romanin, Fabio Cianciana ed Edoardo Mezzaro.

