Biathlon, Campionati Italiani estivi 2018: Dominik Windisch e Dorothea Wierer conquistano il titolo nella sprint

All’Alpe Adria Summer Nordic Festival a Forni Avoltri si sono svolti i Campionati Italiani estivi di biathlon per la specialità sprint. I titoli vanno a Dominik Windisch e Dorothea Wierer, che centra il bis dopo la vittoria di venerdì nella mass start. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Nella gara maschile Dominik Windisch (Esercito) si impone in 26’03″8 davanti al compagno di squadra Giuseppe Montello, che commette un errore in meno al tiro, ma risulta più lento sugli sci e chiude così con 2″4 di ritardo. Sul terzo gradino del podio sale Lukas Hofer (Carabinieri) a 10″3 dalla testa. Nelle gare giovanili, tra gli Under 21, podio tutto dell’Esercito, con Mattia Nicase davanti a Jan Kuppelwieser e Peter Tumler. Nei Giovani successo di Tommaso Giacomel (Fiamme Gialle) su Didier Bionaz (Esercito) e Samuele Puntel (Carabinieri), mentre negli Aspiranti vittoria di Daniel Oberegger (Anterselva) che precede Matteo Vegezzi Bossi (Entraque) e Marco Barale (Entraque).

In campo femminile Dorothea Wierer domina la gara (Fiamme Gialle) con il tempo di 20’30”1. Alle sue spalle con 40” di ritardo Lisa Vittozzi (Carabinieri), mentre il podio è completato da Federica Sanfilippo (Fiamme Oro) a 1’42”. Il titolo Under 21 va a Samuela Comola (Esercito) davanti a Irene Lardschneider (Fiamme Gialle) e Eleonora Fauner (Carabinieri). Infine nelle altre categorie giovanili, nei Giovani vittoria di Beatrice Trabucchi (Esercito) su Dejori (Gardena) e Selina Gurschler (Martell), mentre negli Aspiranti doppietta di Anterselva con Magdalena Wierer davanti a Linda Zingerle, terza Rebecca Passler (Carabinieri).













Foto: FISI-Pentaphoto