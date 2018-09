Basket, Supercoppa Italiana 2018: Torino prima finalista, battuta Trento in modo convincente

La Fiat Torino è in finale della Supercoppa Italiana 2018. La formazione allenata da Larry Brown centra la prima vittoria ufficiale della stagione superando per 81-72 la Dolomiti Energia Trento. L’incontro non è praticamente mai stato in discussione, con la Fiat che l’ha tenuto sempre in mano e la squadra allenata da Maurizio Buscaglia che non ha mai saputo davvero trovare la chiave per poterla girare. Torino ha avuto tantissimo dai suoi americani e da Poeta, mentre Trento ha fatto affidamento su Forray, Flaccadori, un buon Mezzanotte (9 punti) e Beto Gomes, incappando però nella serata storta di Hogue.

I primi minuti sono caratterizzati da scarsissima vena realizzativa da parte di ambo le squadre: dopo quattro minuti il punteggio è di 3-2. Torino, poi, riesce ad attivarsi in fase difensiva, secondo i voleri di Larry Brown, mentre in attacco affida le proprie sorti all’estro di Poeta, Cotton e Taylor per il 16-9 dopo 8 minuti. Le triple di Trento non vogliono saperne di entrare (emblematico uno 0/3 tra Forray e Flaccadori in una singola azione), Torino gestisce senza grossi problemi e chiude 19-11 il primo quarto.

Non accenna a fermarsi la corsa della Fiat, che arriva sul 24-12 con cinque punti consecutivi di Carr. Trento è piuttosto confusa e perde alcune palle anche banali, ma trova la prima tripla del match con Forray (26-17). Un sussulto la Dolomiti Energia a questo punto ce l’ha, con Flaccadori che prova a tenerla a galla con 7 punti, ma Cotton è totalmente inarrestabile: chiude i primi due periodi con 14 punti e manda Torino all’intervallo lungo sul 40-30.

Il rientro in campo non è malvagio per Trento, che risale fino al -5 con Hogue, Marble e Jovanovic; la Fiat, però, trova un parziale con tanto Taylor per il 50-37. Mezzanotte e un positivo Jovanovic, oltre al solito Forray, non mollano però la presa. La scena se la riprende il giovane ex Treviglio, che dopo aver aperto il momento trentino riporta i suoi sotto di 4 (50-46) con un tiro da tre che costringe al time-out Larry Brown. Forray s’inventa una magia, fintando l’assist dietro la schiena e poi appoggiando al vetro per il 52-48, dall’altra parte Poeta restituisce la moneta con l’alley-oop per McAdoo. L’Aquila, però, è viva e arriva, grazie a Hogue, al 55-52 col quale si entra negli ultimi 10 minuti.

La partita segue ancora i binari dell’equilibrio per qualche minuto anche grazie a Beto Gomes, che però commette un grave errore facendosi fischiare contemporaneamente fallo e tecnico: per lui è il sipario sulla partita. Wilson, in seguito, segna, stoppa Hogue e Cotton, dall’altra parte, trova con un gioco da tre punti il 66-58. Si scatena Wilson, che fa scappar via la Fiat sul 72-60 con quattro minuti da giocare e poi infila, poco più tardi, la tripla del 75-61 che mette, nei fatti, la parola fine sull’incontro, terminato col punteggio di 81-72 in favore dell’Auxilium.

FIAT TORINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 81-72 (19-11, 40-30, 55-52)

TORINO – Wilson 16, Rudd, Anumba, Carr 7, Guaiana ne, Poeta 8, Delfino ne, Cusin, McAdoo 14, Taylor 15, Marrone ne, Cotton 21. All. Brown

TRENTO – Marble 6, Radicevic, Pascolo ne, Mian 3, Forray 14, Flaccadori 11, Mezzanotte 9, Gomes 5, Voltolini ne, Hogue 9, Jovanovic 15. All. Buscaglia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo