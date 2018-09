Inter-Cagliari 2-0, Lautaro e Politano decisivi: nerazzurri al quarto posto

L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 2-0 nell’anticipo della settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I nerazzurri hanno infilato la quarta vittoria consecutiva ed escono definitivamente dalla crisi di inizio stagione risalendo fino al quarto posto in classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio, in attesa del mach della Fiorentina mentre i sardi rimangono sempre in piena lotta per la salvezza.

La partita si è subito risolta in avvio con la rete dei padroni di casa al 12′: Lautaro Martinez ha infatti trovato il suo primo gol con questa maglia, bravo ad anticipare tutti sul primo palo sfruttando al meglio cross di Dalbert. L’Inter si è fatta apprezzare maggiormente in fase offensiva, contenendo al meglio il possesso palla degli avversari che non hanno mai creato delle grosse opportunità e che non hanno mai impensierito Handanovic. Al 73′ il Cagliari trova un gol che viene però annullato per un tocco col braccio di Dessena confermato dal VAR. L’Inter chiude definitivamente i conti all’89’ con Politano che controlla una respinta della difesa su corner di Brozovic e insacca con una bella girata.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com