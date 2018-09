Basket, Supercoppa Italiana 2018: le quattro partecipanti ai raggi X. Milano sfida Trento, Torino e Brescia

Nel weekend si assegna il primo trofeo dell’anno del basket italiano. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si disputa la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Andiamo ad analizzare le contendenti.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO: è la squadra favorita. I campioni d’Italia puntano alla loro terza Supercoppa consecutiva. Questa estate c’è stata una mini rivoluzione all’interno del roster di Simone Pianigiani e la società ha dato in mano al tecnico italiano una vera e propria corazzata per il basket italiano e allo stesso tempo una formazione che deve assolutamente ambire ai playoff in Eurolega. Mike James si è già preso il ruolo di leader di Milano, come dimostrano le grandi prestazioni nel torneo di Zara, ma anche i nuovi Nedovic, Della Valle e Brooks si sono già calati perfettamente in questa nuova loro avventura. L’Olimpia poi ripartirà anche da un folto gruppo di giocatori che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno, come Cinciarini, Jerrells, Micov, Kuzminskas e soprattutto i lunghi Gudaitis e Tarczewski.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Trento riparte senza Dominique Sutton e soprattutto Shavon Shields, ma con due grandi ritorni come quelli di Devyn Marble e Davide Pascolo. La squadra si è ulteriormente rinforzata con l’acquisto dei serbi Nikola Radicevic (playmaker) e Nikola Jovanovic (guardia/ala). Coach Buscaglia si è detto molto soddisfatto del mercato e ha parlato di una dimensione europea per la sua squadra. Ci sono stati dei cambiamenti, ma non c’è stata una vera e propria rivoluzione ed è questa la cosa più importante, anche perché Marble e Pascolo conosco benissimo l’ambiente. In Supercoppa si punta a battere Torino in semifinale e poi provare a vincere il primo grande trofeo della storia trentina.

FIAT TORINO: una stagione surreale quella passata. Dall’incredibile vittoria della Coppa Italia ad un girone di ritorno disastroso con anche la mancata qualificazione ai playoff. A Torino è successo di tutto, anche durante l’estate, segnata sicuramente dal clamoroso arrivo sulla panchina piemontese di Larry Brown. Il coach americano, che ha vinto un titolo NBA con Detroit, ha deciso di venire in Italia e mettersi in gioco in quel di Torino. C’è grandissima curiosità nel vedere un allenatore storico come Brown su una panchina italiana e capire quale sarà il suo approccio. La squadra è stata completamente rivoluzionata, sono arrivati James McAdoo (ex Warriors) e Carlos Delfino solo per citare alcuni nomi. Forse ci sarà bisogno di tempo per trovare tutte le alchimie giuste, ma la Supercoppa è un bel banco di prova per la nuova Fiat.

GERMANI BASKET BRESCIA: la Leonessa riparte con il solito entusiasmo e voglia di stupire dopo una scorsa stagione ottima, ma alla quale è mancata solo un qualcosa per renderla perfetta (vedi sconfitta in finale di Coppa Italia). Si ricomincia dai nuovi acquisti Jordan Hamilton, Bryon Allen, Awudu Abass, Andrea Zerini, Tommaso Laquintana, Marco Ceron, Erik Mika e Gerald Beverly, ma anche da alcuni senatori come Luca Vitali, Davis Moss e Brian Sacchetti. Coach Diana avrà il difficile compito di mettere insieme tutti i nuovi pezzi e di provare a migliorarsi ancora una volta. In Supercoppa avrà il vantaggio di giocare in casa davanti ai propri tifosi, ma la semifinale contro la corazzata Milano è subito un esame davvero difficile da superare.













Credit: Ciamillo