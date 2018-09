Volley, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia la prossima partita? Sfida alla Serbia: data, programma, orario d’inizio e tv

L’Italia si sta avvicinando a grandi passi alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Dopo aver conquistato sette vittorie nelle prime otto partite giocate, la nostra Nazionale si lancia a grandi passi verso la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: gli azzurri se la dovranno vedere prima con la Serbia nel match d’esordio, poi osserveranno un giorno di riposo e torneranno in campo venerdì per sfidare la Polonia. Ivan Zaytsev e compagni inseguono il sogno della semifinale da giocare poi contro una tra Brasile, USA e Russia che si scanneranno nell’altro girone.

Di seguito il calendario, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia nella terza fase (Final Six) dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo