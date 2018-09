Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: cosa succede nel resto del mondo. Nigeria e Tunisia hanno già il biglietto per la Cina

Non solo Europa: le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sta vedendo giocare un gran numero di nazionali in questa prima finestra della seconda fase. In Africa è già stato emesso qualche verdetto, mentre gli altri continenti devono ancora decidere, in sostanza, tutto.

AFRICA

Nigeria e Tunisia ce l’hanno fatta e sono già ai Mondiali senza dover attendere le ultime quattro partite. La squadra nigeriana, nelle partite del 14 e 15 settembre, si è prima imposta in Costa d’Avorio per 73-84 e poi ha battuto in casa la Repubblica Centrafricana per 114-69.La Nigeria ha potuto contare sul giocatore NBA Al-Farouq Aminu, nonché su Stan Okoye, visto per anni in Italia e che quest’anno andrà a Saragozza. Altri ex d’Italia nel roster: Obi Emegano e Deji Akindele. La Tunisia è stata invece guidata dal duo Salah Mejri-Michael Roll nel doppio successo contro Egitto (69-47) e Angola (84-64): quest’ultima, fra gli altri, aveva a roster Carlos Morais, che nella stagione che sta per iniziare vestirà la maglia di Siena in A2.

AMERICHE

Nessuna ufficialmente qualificata, ma tante ormai vicine all’obiettivo cinese. Gli Stati Uniti hanno portato una selezione di giocatori che fanno base in G-League, o con dei two-way contracts che li legano a squadre NBA. Il risultato è stato di aver visto due partite, contro Uruguay e Panama, imbarazzanti per divario tecnico: 114-57 e 48-78 i risultati finali. L’Uruguay si è poi rifatto battendo il Messico per 63-60, dando così una mazzata piuttosto forte alle ambizioni iridate dei centroamericani. La classifica del girone E vede Stati Uniti e Argentina guardare tutti dall’alto con 7 vittorie e una sconfitta, seguiti da Porto Rico e Uruguay (5-3). Nel girone F, invece, sono Canada e Venezuela a farla da padroni: anche per loro sette vinte e una persa, davanti al Brasile (6-2).

ASIA-OCEANIA

Questo è un torneo di qualificazione un po’ strano, perché lo gioca la Cinaa, che però è già qualificata perché ospita la rassegna iridata. Pertanto, se i cinesi dovessero arrivare tra le prime quattro del loro girone, entrambe le quarte (o la quarta dell’altro girone se la Cina fosse quarta) staccherebbero il pass mondiale. Non è questo, al momento, il caso: la Cina è quinta, anche se in odor di rimonta dopo aver battuto per 88-79 la Giordania. Nel big match di giornata la Nuova Zelanda ha battuto per 63-60 il Libano, col fondamentale contributo di Shea Ili e Tai Webster. Le due squadre comandano il girone E, in cui è terza la Corea del Sud e quarta la Giordania, che al momento sarebbe ai Mondiali per miglior record rispetto al Giappone (5-3 contro 4-4). Nel girone F l’Australia comanda agilmente davanti all’Iran e alle Filippine.













