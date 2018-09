Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: quando gioca l’Italia le prossime partite? Date, programma, orari e tv

L’Italia ha chiuso nel migliore dei modi la prima finestra delle seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri hanno ottenuto due vittorie importantissime contro Polonia ed Ungheria e adesso la Cina è davvero vicinissima. La squadra di coach Meo Sacchetti ha staccato ora di due punti proprio i magiari e soprattutto ha mantenuto un vantaggio significativo sulle altre inseguitrici.

Adesso gli azzurri torneranno in campo a fine novembre ed inizio dicembre. Si comincia con la sfida casalinga del 29 novembre contro la Lituania e poi si replicherà l’1 dicembre in Polonia. Non è ancora stato reso ufficiale l’orario delle due partite.

Sicuramente entrambe le sfide verranno trasmesse da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (204). Inoltre saranno visibili in streaming tramite il servizio di SkyGo. OA Sport offrirà poi la consueta diretta scritta di due partite che possono valere la qualificazione ai Mondiali dell’italbasket.













Credit: Ciamillo