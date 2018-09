Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia alla Supercup per preparare le sfide con Polonia e Ungheria

La prossima settimana l’Italia si giocherà una parte fondamentale della propria qualificazione ai Mondiali 2019 di basket che si terranno in Cina. Le sfide con Polonia ed Ungheria sono assolutamente decisive e, per preparare al meglio queste due partite, gli azzurri di Meo Sacchetti parteciperanno al torneo di Amburgo (Supercup) questo fine settimana insieme a Repubblica Ceca, Turchia e Germania.

Domani saranno proprio i cechi gli avversari dell’Italia, che in base al risultato sfiderà poi nella giornata di sabato la vincente o la perdente di Germania-Turchia. Sicuramente un test molto importante per la nostra nazionale contro tre formazioni che disputeranno anche loro le Qualificazioni e che come l’Italia hanno vinto il proprio girone. Meo Sacchetti potrà valutare gli ultimi dettagli e farsi un’idea sempre più precisa di chi saranno i dodici contro la Polonia venerdì a Bologna.

Attenzione massima dunque alla Repubblica Ceca, che nel proprio girone ha ben figurato, vincendo cinque partite e perdendo solo di misura in trasferta contro l’Islanda. Il principale pericolo è il centro del Fenerbahce, Jan Vesely, e questo sarà soprattutto un esame importante per i nostri lunghi. Attenzione anche al play Tomas Satoransky, che gioca nella NBA con la maglia di Washington. Il miglior marcatore nelle qualificazioni è stato Jaromir Bohacik, con 14 punti di media a partita, e poi l’esperto Blake Schilb (13 punti a gara).

Questo il calendario completo del torneo:

Venerdì 7 settembre

Ore 17.30 Italia-Repubblica Ceca

Ore 20.00 Germania-Turchia

Sabato 8 settembre

Ore 17.00 Finale 3°-4° posto

Ore 20.00 Finale 1°-2°posto













Credit: Ciamillo