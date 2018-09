Italia-Polonia, Nations League 2019: le probabili formazioni. Sfida tra Balotelli e Lewandowski come terminali offensivi, sorpresa Benassi dal 1′

Per la Nazionale Italiana di calcio è la vigilia del primo incontro ufficiale sotto la guida del c.t. Roberto Mancini. L’Italia affronta la Polonia a Bologna (venerdì 7 settembre, ore 20.45) nel primo match della fase a gironi della UEFA Nations League, la nuova competizione riservata alle nazioni europee che assegnerà anche gli ultimi quattro posti per Euro 2020.

Il tecnico azzurro dovrebbe schierare la squadra con un 4-3-3 in cui il portiere sarà Donnarumma, nonostante le gerarchie interne non siano ancora chiare in quel ruolo. Si ricompone anche in Nazionale la coppia difensiva Chiellini-Bonucci, una delle poche certezze di questa ricostruzione post-Ventura. Gli esterni difensivi saranno Zappacosta a destra e Criscito a sinistra, con il genoano che per il momento è la prima scelta di Mancini visto che lo ha allenato in Russia (allo Zenit) nella passata stagione. Il regista che detterà i tempi del fraseggio italiano sarà Jorginho, protagonista di un ottima partenza in Premier League nel Chelsea di Sarri. Per le due mezz’ali che completano la linea mediana ci sono Barella, Benassi, Cristante e Pellegrini che si giocano il posto da titolare. Nel tridente offensivo i due esterni Bernardeschi e Insigne cercheranno di allargare il campo per le incursioni dei centrocampisti e di rifornire il terminale offensivo Mario Balotelli. La Polonia del neo c.t. Jerzy Brzeczek adopererà un 4-2-3-1 con Robert Lewandowski unica punta. Dal 1′ dovrebbero giocare gli ‘italiani’ Szczesny, Bereszynski e Zielinski, oltre all’ex Torino Kamil Glik.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Benassi; Bernardeschi, Balotelli, Insigne

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com