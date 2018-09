Calcio, Nations League 2018-2019: la Spagna asfalta la Croazia, Belgio corsaro in Islanda

Due le gare giocate questa sera nella Serie A della Nations League di calcio, entrambe senza storia: il Belgio vince 0-3 in casa dell’Islanda, grazie ad una gran prestazione di Lukaku, autore di una doppietta, mentre la Spagna maramaldeggia in casa con la Croazia, sconfitta con un tennistico 6-0, con Asensio in grande spolvero.

Nella gara del Girone 2 l’Islanda cede 0-3 al Belgio. Ospiti in vantaggio al 29′ grazie al rigore concesso per fallo su Lukaku e trasformato da Hazard, abile a spiazzare il portiere. Passano soltanto due minuti e lo stesso Lukaku sigla il raddoppio raccogliendo una respinta dell’estremo difensore avversario. Nella ripresa ancora Lukaku, al minuto 81 chiude la contesa con la rete del definitivo 3-0 anticipando il proprio marcatore di sinistro su cross di Mertens.

Nel Girone 4 invece la Spagna dispone della Croazia vicecampione del mondo con un largo 6-0, mettendo a referto tre reti per tempo. Nella prima frazione sblocca al 24′ Saul Niguez, abile ad inserirsi in area ed andare a colpire di testa su cross di Carvajal, ma già al 33′ arriva il raddoppio di Asensio, abile a fulminare la difesa avversaria con un gran sinistro da fuori area. La sfida si chiude due minuti più tardi, quando un altro sinistro di Asensio manda la palla a sbattere sulla traversa e poi sulla schiena dell’incolpevole portiere croato Kalinic, che sigla così il più classico degli autogol. Nella ripresa Asensio al 49′ si inventa un gran filtrante per Rodrigo, bravo a battere il portiere in uscita, e poi al 57′ da corner mette un cioccolatino sulla testa di Ramos, che sigla il 5-0. La gran partita di Asensio si chiude al 70′ con l’assist per Isco, che al 70′ fa partire un gran destro dall’interno dell’area di rigore avversaria per il 6-0 finale.













