Volley, Mondiali 2018: Brasile-Francia 3-2, vittoria pirotecnica dei verdeoro! L’Iran sorprende la Bulgaria, ok Serbia

Non solo Italia-Belgio nella serata dei Mondiali 2018 di volley maschile. Si sono giocate altre tre partite tra Bari, Ruse e Varna tra cui il big match Brasile-Francia e Iran-Bulgaria.

BRASILE vs FRANCIA 3-2 (25-20; 25-20; 21-25; 23-25; 15-12), Pool B a Ruse

Partita letteralmente pirotecnica, una vera e propria battaglia tra le due grandi corazzate del girone, un big match che valeva sostanzialmente il primo posto (salvo clamorosi ko con Canada e Olanda). I Campioni Olimpici volano sul 2-0, i Galletti rivoluzionano il sestetto e riescono a portare i verdeoro al tie-break: dal 12-12, però, i sudamericani sono imbattibili e portano a casa i due punti. A fare la differenza la regia di Bruninho, le bombe dell’opposto Wallace (20 punti) e la furia di Luiz Felipe (15 punti, addirittura 6 muri), doppia cifra anche per Douglas Souza (14) e il centrale Lucas (12, 4 muri). Ai transalpini non è bastato l’immarcabile Earvin Ngapeth (22), la rivoluzione sullo 0-2 (fuori la diagonale Boyer-Toniutti e Tillie per Rossard, Brizard e Patry) non è servita per portare a casa la vittoria.

IRAN vs BULGARIA 3-1 (25-22; 25-20; 22-25; 25-19), Pool D a Varna

Colpaccio pazzesco dei persiani nella tana dei padroni di casa a cui non è bastata la bolgia di Varna per imporsi. L’Iran si inventa la magia e si candida a un ruolo di possibile outsider in questa competizione. Giornata da incorniciare per due fuoriclasse troppo discontinui ma che questa sera si sono rivelati dei veri campioni: 21 punti per Manavinezhad, 11 marcature per Mousavi, doppia cifra anche per Ghafour (11) e Shafiei (10, 4 muri). Bulgaria letteralmente frastornata, Skrimov (17) e Uchikov (10) si devono arrendere di fronte al proprio pubblico.

SERBIA vs CAMERUN 3-0 (30-28; 25-16; 25-17)

Gli africani sognano l’impresa nel primo set, poi calano alla distanza visto l’inferiore tasso tecnico. Vengono risparmiati Atanasievic e Kovacevic, spiccano i 19 punti di Luburic e i 12 di Petric.