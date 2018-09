Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina. Programma, orari e tv

Quando giocherà l’Italia la prossima volta ai Mondiali 2018 di volley maschile? Dopo la sfida contro il Belgio, la nostra Nazionale rimarrà al Mandela Forum di Firenze e sabato 15 settembre sarà attesa dall’incontro con l’Argentina di Julio Velasco, l’indimenticabile Guru che portò la Generazione dei Fenomeni sul tetto del Pianeta. Gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro i sudamericani che sembrano essersi presentati un po’ fuori forma e che potrebbero subire la pressione di Ivan Zaytsev e compagni sostenuti da 7500 spettatori nel capoluogo toscano.

L’Italia partirà con i favori del pronostico ma non deve sottovalutare un avversario che nella serata giusta può davvero farci soffrire e complicarci la vita come è già successo nel recente passato. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno un bisogno disperato dei tre punti per aumentare ulteriormente le speranze di accedere alla terza fase, l’Albiceleste è già in difficoltà dopo aver perso all’esordio contro il Belgio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

