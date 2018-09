Basket femminile, Supercoppa italiana 2018: quando si gioca? Data, programma, orari e tv

Sta per avere inizio la stagione del basket femminile italiano: l’annata 2018-19 regalerà molti motivi di riflessione in un campionato che, per la prima volta da molti anni, regala un’incertezza reale (anche se non va dimenticato che molti degli ultimi hanno vissuto combattutissime finali scudetto).

Prima, però, c’è da portare a compimento il prologo ideale della nuova annata: la Supercoppa italiana: al PalaRomare, il Famila Wuber Schio affronterà la Gesam Gas&Luce Lucca. La formazione scledense ha cambiato tantissimo quest’estate: è partita Zandalasini, destinazione Fenerbahce, così come non ci sarà Isabelle Yacoubou, rimasta incinta. Tra le novità del roster si fa apprezzare una certa presenza sotto canestro. Basti dire che, per sostituire Yacoubou, è arrivata Sandrine Gruda. Dalla parte del Basket Le Mura, invece, c’è stato un certo rinnovamento passato anche dall’addio di Martina Crippa, ma gli arrivi di Vaughn, Graves e Treffers fanno da ottima cornice a un valido gruppo italiano.

La Supercoppa Italiana tra Schio e Lucca si disputerà domenica 30 settembre alle ore 18. La diretta è prevista, in streaming, sul canale YouTube della Lega Basket femminile.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Ore 18:00 Famila Wuber Schio vs Gesam Gas&Luce Lucca













Credit: Ciamillo