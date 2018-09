Basket femminile, Mondiali 2018: Usa, Belgio, Australia e Spagna staccano il pass per le semifinali

Saranno Stati-Uniti-Belgio ed Australia-Spagna le semifinali dei Mondiali 2018 di basket femminile in corso di svolgimento a Tenerife. Oggi si sono disputati i quarti di finale e sono state quattro partite che hanno visto il dominio di una squadra sull’altra.

Gli Stati Uniti scherzano per un quarto e poi demoliscono la Nigeria per 71-40. Le africane hanno sognato per dieci minuti, quando alla prima sirena si sono trovate avanti per 17-9. Successivamente si è svegliata la corazzata americana, che si è prima portata avanti e poi nell’ultima frazione con un parziale di 25-5 ha chiuso definitivamente la pratica. La sensazione è quella che quando gli USA mettono il piede sull’acceleratore non c’è scampo per nessuna avversaria.

Adesso le americane affronteranno il fortissimo Belgio di una Kim Mestdagh semplicemente meravigliosa. La giocatrice dello Yakin Dogu è stata l’assoluta protagonista nella vittoria delle belghe sulla Francia per 86-65. Una partita sempre in controllo per il Belgio, che ha fatto suo il match con un secondo quarto esplosivo da 33-14. Inoltre è stato un primo tempo da 17 assist per le belghe, nove dei quali di Julie Allemand, tra cui questa magia:

E’ bastata Liz Cambage all’Australia per dominare la Cina. La lunga australiana ha messo a referto 20 punti nell’agevole successo delle Aussie sulle asiatiche per 83-42. Un primo quarto da 24-7 ha messo la partita in ghiaccio per l’Australia, che poi ha potuto anche tirare il fiato in vista di una semifinale che si prospetta veramente da brividi.

Infatti ora l’Australia affronterà le padrone di casa della Spagna che sono state protagoniste di un quarto di finale semplicemente incredibile contro il Canada. Sembrava essere una partita punto a punto con le nordamericane capaci di restare avanti per trenta minuti, prima di un clamoroso 21-3 delle Furie Rosse nell’ultimo quarto, che ha portato al 68-53 finale. Incredibile come il Canada abbia segnato il primo punto solo a due minuti dalla fine del quarto e addirittura il primo canestro dal campo a pochi secondi dal termine.

Questi i tabellini dei quarti di finale

STATI UNITI – NIGERIA 71-40 (9-17; 18-6; 19-12; 25-5)

Stati Uniti: Stewart 19, Wilson 11, Charles 8

Nigeria: Kalu 8, Akhator 8, Okoye 5

AUSTRALIA – CINA 83-42 (24-7; 18-11; 19-16; 22-8)

Australia: Cambage 20, Allen 16, Bunton 8

Cina: Li 12, Shao 7, Sun 6

BELGIO – FRANCIA 86-65 (20-17; 33-14; 14-17; 19-17)

Belgio: Mestdagh 23, Meesseman 16, Allemand 11

Francia: Johannes 17, Miyem 15, Tchatchouang 7

CANADA – SPAGNA 53-68 (16-13; 11-16; 23-18; 3-21)

Canada: Nurse 15, Colley 13, Achonwa 8

Spagna: Ndour 16, Casas 13, Cruz 10













