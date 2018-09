Basket femminile, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Si svolgerà dal 22 al 30 settembre la diciottesima edizione dei Mondiali femminili di basket, che da quest’anno assumono la definizione inglese di Basketball World Cup come già successo per l’omologa manifestazione maschile dal 2014. Sedici sono le nazioni che, in Spagna, si contenderanno il titolo mondiale. Gli incontri si giocheranno in due palasport, entrambi sull’isola di Tenerife: uno è il Palacio Municipal de Deportes di Santa Cruz de Tenerife (3600 spettatori), l’altro, che sarà quello principale, è il Pabellon Insular Santiago Martin di La Laguna (5100 posti), già sede delle partite dell’Iberostar Tenerife maschile in Liga ACB (Endesa per ragioni di sponsor).

Di seguito il programma completo della manifestazione, dalla prima all’ultima partita. Gli orari indicati sono quelli italiani, in quanto a Tenerife il fuso orario va un’ora indietro rispetto a noi. Sky Sport coprirà il torneo con una partita per ogni giornata di gara fino ai quarti di finale, entrambe le semifinali e la finale in diretta su Sky Sport Arena (canale 203). Offrirà invece una copertura completa delle 44 partite il servizio streaming LiveBasketball.tv, al quale si può avere accesso con una sottoscrizione del costo di 6,99 € al mese.

SABATO 22 SETTEMBRE

12:00 Lettonia-Cina (Girone D)

12:30 Australia-Nigeria (Girone B)

14:30 Corea del Sud-Francia (Girone A)

15:00 Turchia-Argentina (Girone B)

18:30 Grecia-Canada (Girone A)

19:00 USA-Senegal (Girone D)

21:00 Giappone-Spagna (Girone C)

21:30 Porto Rico-Belgio (Girone C)

DOMENICA 23 SETTEMBRE

12:00 Argentina-Australia (Girone B)

12:30 Canada-Corea del Sud (Girone A)

14:30 Belgio-Giappone (Girone C)

15:00 Senegal-Lettonia (Girone D)

18:30 Francia-Grecia (Girone A)

19:00 Cina-USA (Girone D)

21:00 Spagna-Porto Rico (Girone C)

21:30 Nigeria-Turchia (Girone B)

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE

Nessuna partita

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE

12:00 Giappone-Porto Rico (Girone C)

12:30 Australia-Turchia (Girone B)

14:30 Corea del Sud-Grecia (Girone A)

15:00 Senegal-Cina (Girone D)

18:30 Argentina-Nigeria (Girone B)

19:00 Lettonia-USA (Girone D)

21:00 Belgio-Spagna (Girone C)

21:30 Canada-Francia (Girone A)

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE (orari da definire)

Ottavo 1 – 2A-3B

Ottavo 2 – 2B-3A

Ottavo 3 – 2C-3D

Ottavo 4 – 2D-3C

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE

Nessuna partita

VENERDI’ 28 SETTEMBRE (orari da definire)

Quarto 1 – 1A-vincente ottavo 1

Quarto 2 – 1B-vincente ottavo 2

Quarto 3 – 1C-vincente ottavo 3

Quarto 4 – 1D-vincente ottavo 4

SABATO 29 SETTEMBRE

12:30 Semifinale 5°-8° posto

15:00 Semifinale 5°-8° posto

18:30 Prima semifinale

21:00 Seconda semifinale

DOMENICA 30 SETTEMBRE

12:30 Finale 7° posto

15:00 Finale 5° posto

18:30 Finale 3° posto

21:00 Finale 1° posto













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo