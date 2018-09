Basket femminile, Finale Mondiali 2018: Usa-Australia. Programma, orario e tv

Liz Cambage contro il Paese in cui è diventata una superstar: buona parte del canovaccio relativo alla finale mondiale USA-Australia passa da qui. Non è un dilemma insensato, perché Cambage è stata capace, nell’ultima stagione WNBA, prima di fare 53 punti in una singola partita, poi di far seguire alla stessa un’altra partita da 35 punti. Cose mai viste nella storia della lega americana.

USA-Australia sarà anche la finale di Diana Taurasi, Sue Bird, Elena Delle Donne e delle altre che da anni calcano con successo i parquet della WNBA e, in diversi casi, anche quelli europei (va ricordato che, giocando la WNBA d’estate, molte scelgono di accasarsi in team europei per giocare ad alto livello anche nel resto dell’anno). E’ anche la finale mancata del 2006: quando ci arrivarono le aussie, mancarono le americane, sconfitte con enorme sorpresa dalla Russia, che da un po’ di tempo con le nazionali vive stagioni complesse.

La finale dei Mondiali di basket femminile 2018 si terrà alle ore 21 italiane, e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), nonché su Sky Go in streaming.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Ore 21.00 USA-Australia













Credit: FIBA Official Website / Women’s Basketball World Cup