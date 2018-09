Basket, Champions League 2019: Cantù-Szolnoki Olaj. Programma, orari e tv dell’andata dei preliminari

Mitchell Tony, PALLACANESTRO CANTU' vs PALLACANESTRO VARESE 10 edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick, Memorial Francesco Malberti, FINALE 1/2 posto, PalaDesio Desio (MB) 09 settembre 2018 - FOTO: Bertani/Ciamillo

La terza edizione della Basketball Champions League si apre con il primo turno preliminare, che arriva con un certo anticipo sull’inizio della classica stagione cestistica. A rappresentare l’Italia c’è la Red October Cantù, che per raggiungere il trio Avellino-Varese-Virtus Bologna dovrà superare due ostacoli, e il primo è rappresentato dagli ungheresi dello Szolnoki Olaj nel doppio confronto che vedrà la luce domani e venerdì tra Desio e Szolnok.

Cantù, che in estate ha cambiato moltissimo nel quintetto base ed è ora allenata da Evgeny Pashutin, si trova di fronte la squadra di David Vojvoda, che tanto male ha fatto all’Italia (pur non riuscendo a far vincere il suo Paese) nella trasferta ungherese. Con lui ci sono altri due nazionali, Szilard Benke e Peter Kovacs, Degli stranieri, il più noto è il nazionale croato Luksa Andric.

L’andata del primo turno preliminare di Champions League tra Red October Cantù e Szolnoki Olaj si disputerà domani, giovedì 20 settembre, alle ore 20:30 al PalaBancoDesio di Desio. Non è al momento previsto alcun genere di diretta televisiva o streaming: se dovesse risultare disponibile, saremo lieti di aggiornarvi in tal senso. Di seguito il programma dell’incontro di domani.

Giovedì 20 settembre

20:30 Red October Cantù-Szolnoki Olaj













Credit: Ciamillo