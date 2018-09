Basket, Alessandro Gentile non farà neanche il training camp con gli Houston Rockets per presunte diversità di vedute sul contratto

Alessandro Gentile non farà parte del roster a 18 che prenderà parte al prossimo training camp degli Houston Rockets, dopo aver dovuto saltare tutti gli altri appuntamenti a causa dei postumi dell’operazione alla mano che ha dovuto subire nell’estate. L’ex giocatore di Benetton Treviso, Olimpia Milano, Panathinaikos e Virtus Bologna resta dunque ancora fuori dal giro della NBA, in cui da lungo tempo sogna di entrare.

Dalle ultime notizie emerse, il sospetto è che il problema intercorso tra Gentile e i Rockets sia di natura contrattuale. La franchigia texana ha offerto al giocatore un two-way contract, che consiste, molto in sintesi, nella possibilità di fare su e giù tra la NBA e la G-League (nello specifico, in una squadra affiliata ai Rockets stessi), mentre il figlio di Nando e fratello di Stefano vorrebbe firmare un Exhibit 10, un nuovo genere di contratto che prevede un certo numero di vie d’uscita (dal taglio a breve termine alla mutazione in two-way contract).

Gentile e i Rockets hanno circa venti giorni di tempo per trovare un accordo sulla situazione in essere. Va ricordato che il giocatore è stato scelto al secondo giro nel draft NBA del 2014 dai Minnesota Timberwolves, che hanno ceduto i suoi diritti a Houston in cambio di un milione e mezzo di dollari.













Credit: Ciamillo