Basket 3×3, Europei 2018: Si chiude la prima fase, delineati i quarti di finale

Si è completato oggi la prima fase a girone nel tabellone maschile e femminile agli Europei di basket 3×3 in corso di svolgimento in Romania. L’Italia è presente solo tra le donne e le Campionesse del Mondo in carica sono scese in campo ieri, conquistando il proprio gruppo.

Nel torneo femminile scendevano in campo oggi le squadre dei gruppi A e C. Doppia vittoria per Francia e Romania che chiudono al primo posto, davanti rispettivamente ad Ucraina ed Olanda

Nel torneo maschile toccava alle formazioni dei gruppi B e D. Nel B dominio assoluto della Slovenia, che ha sconfitto brillantemente sia la Svizzera sia la Francia, che si è presa il secondo posto con il successo sugli elvetici. Grandissimo equilibrio nel gruppo D con tutte e tre le squadre che vincono una partita, ma per la differenza canestri passano il turno Russia e Polonia

Questo il riepilogo dei risultati e le classifiche

TORNEO MASCHILE

GRUPPO B

Slovenia-Svizzera 21-16

Francia-Svizzera 21-14

Slovenia-Francia 22-12

Classifica: Slovenia 4, Francia 2, Svizzera 0

GRUPPO D

Russia-Belgio 15-16

Polonia-Belgio 21-15

Russia-Polonia 21-15

Classifica: Russia 2 (+5), Polonia 2 (0), Belgio 2 (-5)

QUARTI DI FINALE

Serbia-Ungheria

Russia-Francia

Slovenia-Polonia

Lettonia-Spagna

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A

Ucraina-Svizzera 21-11

Spagna-Svizzera 21-13

Ucraina-Spagna 15-17

Classifica: Spagna 4, Ucraina 2, Svizzera 0

GRUPPO C

Olanda-Serbia 14-10

Romania-Serbia 22-9

Olanda-Romania 13-18

Classifica: Romania 4, Olanda 2, Serbia 0

QUARTI DI FINALE

Spagna-Olanda

Italia-Repubblica Ceca

Francia-Belgio

Romania-Ucraina













Credit Fiba