Calcio a 5 femminile, qualificazioni Europei 2019: Spagna troppo forte, sfuma il sogno dell’Italia di entrare nella storia

Sfuma il sogno dell’Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di calcio a 5 femminile. Nell’ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore.

A fare la differenza è stata la maggiore esperienza delle iberiche, che si sono imposte senza lasciare scampo all’Italia, scesa in campo con Mascia tra i pali e con Bruna Borges, D’Incecco, Luciani e Giuliano come giocatrici di movimento.

Il match si è sbloccato dopo appena 5 minuti con una bella giocata di Velasco, che ha trafitto Mascia, incanalando la partita nella direzione della Spagna. Dopo diversi minuti di sostanziale equilibrio, è arrivata la doccia fredda con l’uno-due targato Maite e Sotelo, abili nel regalare alle iberiche tre lunghezze di vantaggio con due reti in 38 secondi al 19′ della prima frazione.

L’avvio di ripresa è stato ancor meno propizio per l’Italia, che ha subito la rete di Peque, prima di incassare i sigilli di Romero e Amparo, che hanno chiuso il “set” regalando alla Spagna il pass per gli Europei 2019. All’Italia, ormai fuori dalla competizione continentale, resta la consapevolezza di essere in crescita costante e di potersela giocare in maniera molto più incisiva in futuro per conquistare la prima storica qualificazione ad un grande torneo di futsal per Nazionali al femminile.

TABELLINO

ITALIA-SPAGNA 0-6 (0-3 p.t.)

ITALIA: Mascia, Bruna Borges, D’Incecco, Luciani, Giuliano, Pomposelli, Coppari, Mansueto, Belli, Xhaxho, Violi, Margarito. All. Salvatore

SPAGNA: Aguete, Isa García, Amparo, Peque, Romero, Velasco, Maite, Sotelo, Samper, Anita, Campoy, Cari. All. Pons Xandri

MARCATRICI: 5’07’’ p.t. Velasco, 17’59’’ Maite, 18’37’’ Sotelo, 00’34’’ s.t. Peque, 9’19’’ Romero, 10’29’’ Amparo

AMMONITE: Coppari (I), Giuliano (I), D’Incecco (I), Campoy (S)

ARBITRI: Petar Radojcic (Serbia), Aleš Mocnik Peric (Slovenia), Marjan Mladenovski (Macedonia)













Foto: Facebook LadyFutsal