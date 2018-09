Volley femminile, verso i Mondiali 2018: Italia sconfitta dall’Olanda al tie-break, tutte le titolari a riposo

L’Italia ha perso la seconda amichevole giocata contro l’Olanda in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile. A Costa Volpino (Bergamo), dopo il successo di ieri al tie-break, le azzurre sono state sconfitte dalle orange per 3-2 (23-26; 25-20; 17-25; 25-14; 17-15) venendo rimontate dalle tulipane dopo essere state avanti per 2-1. La nostra Nazionale si è ben espressa nel primo e nel terzo set, poi nel parziale decisivo si è trovata sotto per 11-14 riuscendo ad acciuffare un clamoroso pareggio prima di crollare ai vantaggi. Oggi però Davide Mazzanti non ha schierato la formazione titolare: riposo totale per Ofelia Malinov, Paola Egonu, Miriam Sylla, Cristina Chirichella, Lucia Bosetti, Anna Danesi.

Da annotare il positivo rientro della schiacciatrice Elena Pietrini dopo i problemi fisici (13 punti) e il buon apporto dell’altro martello Nwakalor (16 marcature), top scorer al pari del’opposto Serena Ortolani. Al centro Marina Lubian (11) e Sarah Fahr (16), Carlotta Cambi in cabina di regia, Beatrice Parrocchiale il libero alternatasi con la veterana Monica De Gennaro. Anche Morrison ha lasciato a riposo le stelle Sloetjes, Buijs, Dijkema. Domani ultima sfida al PalaNorda di Bergamo poi la partenza per il Giappone dove si disputerà la rassegna iridata dal 29 settembre al 20 ottobre.

ITALIA-OLANDA 2-3 (26-24, 20-25, 25-17, 14-25, 15-17)

ITALIA: Nwakalor 16, Lubian 11, Cambi 4, Pietrini 13, Fahr 16, Ortolani 16. Libero: Parrocchiale. De Gennaro (L). N.e: Malinov, Sylla, Chirichella, Egonu, Bosetti, Danesi. All. Mazzanti

OLANDA: Jasper 18, Polder 10, Bongaerts 8, Plak 16, Koolhaas 15, Oude 10. Libero: Schoot. N.e: Sloetjes , Lohuis , Buijs , Grotheus , Belien , Dijkema, Knip. All. Morrison

Spettatori: 920. Durata set: 27′, 22′, 24′, 21′, 19′.

Italia: 9 a, 16 bs, 13 m, 43 et.

Olanda: 12 a, 9 bs, 13 m, 32 et.